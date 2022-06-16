Валютний ринок в умовах війни: день 113-й

У четвер, 16 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок, 14 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 13,12 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 247,81 млн. доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 1,81 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 14 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 118,8 млн доларів: на 113,10 млн доларів було подано заявок на покупку та на 231,90 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,4397 гривень, а продають по 30,7441 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 16 червня зріс на 779,2 млн і склав 59688,4 млн гривень. Коливання залишків на коррахунках банків цього тижня є несуттєвими: це пов'язано з тим, що банки практично всі вільні кошти розмістили в НБУ на депозитних сертифікатах під 23% річних.

Курс готівкового долара у четвер продовжив зростати; зміна у порівняння із вчорашнім днем становила приблизно 10 копійок. Сьогодні у столиці оптові обмінні пункти продають готівкового «американця» по 35,75-35,80 гривень. Подорожчав долар і в інших містах. Так, у Дніпрі долар сьогодні до обіду продавали по 35,75 гривень, у Вінниці – по 35,80 гривень, а в Одесі ціну намагалися утримувати на рівні 35,60-35,65 гривень за долар.

Євро на FOREX учора ввечері опустилось до позначки 1,0359 долара після рішення комітету з відкритих ринків ФРС США підняти відсоткову ставку відразу на 0,75%, до 1,75%. Після сильного падіння євро спочатку відскочило вгору, піднявшись до позначки 1,0469 долара, а потім знову пішло вниз і зараз торгується в діапазоні 1,0390-1,0420 долара. Ціна готівкового євро в Україні залишилася на колишньому рівні. Зокрема, у Києві євро сьогодні продають за 37,65-37,75 гривень – так само, як і вчора.

Коливання ціни криптовалюти №1 біткоїна посилюються. Вчора після зниження до 20111,62 $ його ціна на популярній біржі Binance відскочила майже до 23000 $. Потім знову пішла вниз і зараз знову опустилася до 21000 $. Великі міжнародні інвестори продовжують купувати біткоїн у районі 20-21 тисячі доларів за монету, проте аналітики не виключають ймовірності падіння ціни біткоїна нижче за рівень 20 000$, що може викликати панічний розпродаж на криптовалютних ринках.