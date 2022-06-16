У Німеччині закликали до економії після скорочення газопостачання з РФ

Міністр економіки Німеччини закликав громадян скоротити споживання енергії, оскільки російська енергетична компанія "Газпром" почала скорочувати обсяги газу, який вона постачає в найбільшу економіку Європи, повідомляє Українська правда.

"Газпром" заявив, що постачання газопроводом "Північний потік-1" зменшаться до добового максимуму в 67 мільйонів кубічних метрів у порівнянні зі 167 мільйонами кубометрів на початку тижня, посилаючись на необхідність ремонту.

Скорочення означає зменшення приблизно на 60% поставок газу до Німеччини через трубопровід всього за два дні.

Міністр економіки Роберт Габек заявив, що "настав час" економити на споживанні енергії. У цій ситуації допомагає кожна кіловат-година, сказав він.

"Ми повинні бути пильними. Насамперед, ми не повинні дозволити себе розділити, оскільки це те, що має намір зробити Путін" , - заявив Габек.

Габек зазначив, що німецькі газові сховища заповнені приблизно на 56%.