Постпред України пояснив, чому Росію не виключають з ООН

Головний аргумент, чому Росію не виключають із ООН - це наявність ядерної зброї. Тому Лондон, Вашингтон і Париж, які є постійними членами Ради безпеки, не готові вести про це мову, повідомляє ТСН.

За словами постійного представника України в ООН Сергія Кислиці в ефірі телемарафону, це також єдина причина, чому світ 30 років закривав очі на дії РФ

"Та обставина, що РФ має ядерний арсенал, вона є надзвичайно складною темою, і жодна країна світу не може дозволити собі поводитися безвідповідально по відношенню до російських погроз" , - сказав він.

Інше питання, чи готовий президент Росії Володимир Путін піти на самогубство. Бо застосування ядерної зброї, навіть тактичної, буде самогубством, додав Кислиця.