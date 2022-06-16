Delfi: Сейм Литви визнав примусове вивезення українців до Росії депортацією

У четвер, 16 червня, Сейм Литви визнав примусове вивезення українців до Росії депортацією, повідомляє Новое время.

За відповідну резолюцію проголосували 50 депутатів литовського парламенту, пише Delfi.

Сейм своєю резолюцією визнав, що повномасштабне вторгнення і примусове вивезення населення до Росії або на тимчасово окуповані території України, що проводиться військами РФ і політичним і військовим керівництвом Росії, є депортацією українського народу.

Російські окупанти вивозять українців до Росії та на територію псевдореспублік, блокуючи українські гуманітарні коридори та створюючи фільтраційні табори.

Видання The Independent повідомило, що російський диктатор Володимир Путін розпорядився відправити до віддалених куточків країни, зокрема до Сибіру та за Полярне коло, майже 100 тисяч українців, яких насильно вивезли на територію Росії.

Усього було депортовано близько 1,5 млн українців, з них 200 тисяч дітей.