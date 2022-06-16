Дорадчий орган ЄС підтримав кандидатство України

Європейський економічний та соціальний комітет ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС, повідомляє Укрінформ.

Рішення підтримали 200 депутатів – майже всі, хто взяв участь у пленарному засіданні Комітету.

"ЄЕСК закликає Європейську раду надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС на зустрічі 23-24 червня 2022 року. Статус кандидата має бути наданий Україні без шкоди для процесу входження країн Західних Балкан. ЄЕСК виступає за створення системи поетапних інтеграційних кроків на основі acquis communitaire ( законодавства ЄС. – Ред.)" , - йдеться у затвердженій резолюції.

У документі також містяться конкретні рекомендації щодо створення умов для адаптації українських біженців на трудовому ринку ЄС та забезпечення їх доступу до соціальних послуг, включаючи освіту та медичне обслуговування.

У резолюції наголошується на необхідності мобілізації міжнародної допомоги для підтримки економіки України в нинішніх важких умовах, а також для масштабного відновлення соціальної та іншої важливої інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.

Європейський соціально-економічний комітет – дорадчий орган Європейського Союзу, який був створений для забезпечення представництва інтересів різних економічних та соціальних груп.