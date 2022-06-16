Зеленський завершив зустріч з лідерами чотирьох країн ЄС: в ОПУ озвучили перші підсумки

Президент України Володимир Зеленський завершив зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції. Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака», - озвучив він перші підсумки Telegram.

Єрмак додав, що країни-партнери мають посилювати тиск на агресора та працювати над сьомим пакетом санкцій із газовим ембарго.

"Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо" , - резюмував він.

16 червня в Україну прибули одразу три впливових європейських політика: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Це перший візит лідерів трьох країн до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

З ними також до Києва прибув і президент Румунії Клаус Йоханніс.