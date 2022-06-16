РосЗМІ: у Росії сталася пожежа на найбільшому газовому родовищі

У ніч проти 16 червня у російському Ямало-Ненецькому автономному окрузі на Уренгойском родовищі відбулася розгерметизація із загорянням нитки газового колектора, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Як повідомили в прес-службі "Газпром видобуток Уренгой", під час загоряння було проведено заходи щодо припинення роботи та перерозподілу потоків газу.

Пожежу вдалося ліквідувати лише під ранок – о 4:50. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Також у компанії стверджують, що подія не вплинула на виконання показників з видобутку газу. Причину займання встановлюватиме спецкомісія.

Нагадаємо, раніше в Москві спалахнув бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" на вулиці Горбунова в Можайському районі на заході міста. Пожежа почалася на першому поверсі, після чого вогонь швидко перекинувся по утеплювачу ще на чотири поверхи.

Також раніше в місті Тверь спалахнула пожежа в будівлі Центрального науково-дослідного інституту Військ повітряно-космічної оборони РФ.