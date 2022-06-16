Генштаб: Росія залучила 330 тисяч людей для нападу на Україну

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал Олексій Громов заявив, що Росія залучила 330 тисяч людей для повномасштабного вторгнення до України, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляють у Генштабі.

"Росія для вторгнення в Україну залучила близько 330 тисяч осіб. Чисельність угруповань на напрямках близько 150 тисяч людей.

Якщо враховувати повітряний та морський компонент, цифра буде близько 220 тисяч військовослужбовців.

Крім того, залучено підрозділи бойові армійські системи, федеральна служба військ гвардії та мобілізаційні підрозділи".

За його словами, на Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних можливостей.