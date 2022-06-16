CNN: Трамп близький до оголошення про участь у виборах президента США у 2024 році

Колишній президент США Дональд Трамп роздумує над тим, щоб до проміжних виборів до Конгресу у листопаді 2022 року висунути свою кандидатуру на президентських виборах, які пройдуть у 2024, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерел видання, Трамп близький до того, щоб оголосити про рішення балотуватися на другий термін. Зокрема, друзям та прихильникам він уже розповів про ці плани.

"Оголошення до проміжних виборів дозволить йому підготувати поле битви, зміцнити донорську базу та отримати фору після проміжних виборів" , - зазначив колишній співробітник передвиборчого штабу Трампа.

При цьому, за даними CNN, частина прихильників стурбовані планами Трампа, радники і довірені особи рекомендували йому відкласти офіційний початок кампанії до 2023 року.

Зазначимо, у листопаді 2022 року відбудуться проміжні вибори до Конгресу США, на яких обиратимуться 435 членів Палати представників та 34 сенатори.

26 вересня 2021 року Трамп натякнув на свою участь у президентських виборах 2024 року. За його словами, від участі його може утримати лише поганий стан здоров'я.

Раніше Трамп заявив, що розглядає можливість своєї участі у наступних президентських виборах у 2024 році.

У той же час сенатор-республіканець Мітт Ромні заявив, що Республіканська партія підтримає кандидатуру Трампа, якщо він таки балотуватиметься.