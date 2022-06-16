Мер: росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва касетними снарядами

У четвер, 16 червня, вночі росіяни вкотре обстріляли Миколаїв. Житлові будинки постраждали від касетних снарядів, повідомляє Новое время.

Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено п'ять приватних будинків та один триповерховий будинок.

"Пошкоджено п'ять приватних будинків та один триповерховий житловий будинок (в основному вікна, дах та перекриття). На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав" , – розповів мер.

За його словами, комунальники вже зафіксували усі пошкодження та допомогли людям заклеїти вибиті вікна.

У середу, 15 червня, внаслідок ракетного удару російських окупантів по Миколаєву постраждали п'ять мирних жителів.