Макрон оголосив про постачання в Україну ще шістьох додаткових САУ Caesar

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про постачання в Україну ще шістьох додаткових самохідних артилерійських установок Caesar, флагмана французької артилерії, повідомляє Європейська правда.

Про це він оголосив під час візиту до Києва, передає кореспондент Le Figaro.

Париж уже поставив Україні 12 установок калібру 155 мм.

"Крім вже доставлених 12 Caesar я вирішив поставити шість додаткових", - сказав Еммануель Макрон.

Ці самохідні установки можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 км зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину. Відомо, що Франція хоче купити 109 Caesar у 2025 році.

Макрон, перебуваючи в Ірпені, висловив повагу до героїзму українців і заявив, що Україна має бути здатна далі чинити опір і отримувати перевагу.