Драги: світ має наступити на умовах України та бути тривалим

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що мир має бути встановлений на умовах України та бути тривалим, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу в Києві у четвер, 16 червня, Драґі наголосив:

«Ми хочемо миру... але Україна має оборонятися, щоб досягти миру. І ми так чи інакше нічого не робитимемо, не беручи до уваги волю України. Мир має бути таким, як хоче Україна, і має бути тривалим».

Драґі також сказав, що Італія хоче бачити Україну у складі ЄС та підтримуватиме статус кандидата для нашої країни. Президент Франції Еммануель Макрон додав, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за негайний статус кандидата в члени ЄС для України.

У четвер, 16 червня, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі приїхали в Україну. Напередодні вночі політики зустрілися в польському Жешуві, звідки дісталися Києва потягом, повідомив німецький телеканал ZDF. У Київ приїхав також президент Румунії Клаус Йоганніс.

У травні італійський прем'єр Маріо Драґі та його уряд запропонували власний план припинення війни в Україні, який було передано генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та країнам G7.