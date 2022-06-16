Лавров заявив, що із Молдови намагаються зробити "другу Україну"

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що Молдову нібито намагаються перетворити у "другу Україну", повідомляє Європейська правда.

Про це він розповів в інтерв’ю російському телеканалу "НТВ".

"Звісно, з Молдови явно намагаються зробити другу Україну. Такий споживацький підхід з боку нинішньої молдавської влади вкрай показовий, коли заявляють: "Хай ми зараз у Євросоюз вступатимемо, потім побачимо, що нам там пообіцяють, тоді, може, ми будемо вирішувати, чи залишатися нам у Співдружності Незалежних держав" , – сказав Лавров.

Він вважає, що більшість населення Молдови проти вступу країни до ЄС, і стверджує, що країна "розігрує роль".

"Якщо ви нам не зробите (Росія – знижку на газ), ми швидше підемо в Європу, а якщо зробите – все одно підемо, але повільніше – приблизно так я зчитую ці сигнали" , – додав Лавров.

Нагадаємо, Молдова і Грузія разом із Україною подала заявку на надання статусу кандидата на членство в ЄС.

17 червня Європейська комісія повинна оприлюднити свій висновок щодо заявок, і очікується, що щодо України та Молдови рішення буде позитивним.

Президентка Санду раніше попросила Німеччину підтримати рішення про статус кандидата на вступ до ЄС для Молдови.