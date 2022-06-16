Єврогрупа схвалила приєднання Хорватії до єврозони

Міністри фінансів країн єврозони (Єврогрупа) в четвер підтримали приєднання Хорватії до зони євро з початку 2023 року, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Єврогрупа ухвалила рішення з огляду на позитивну оцінку Європейською комісією та Європейським центральним банком виконання Хорватією критеріїв членства в єврозоні.

У п’ятницю має відбутися засідання Ради з економічних і фінансових питань ЄС, на якому буде затверджена рекомендація про приєднання Хорватії до єврозони.

Питання також обговорюватиметься на засіданні Європейської ради 23-24 червня.

Очікується, що в липні Рада ЄС на основі консультацій Європейського центробанку та Європейського парламенту ухвалює необхідні законодавчі акти. Це стане останнім етапом на шляху до приєднання Хорватії до єврозони.

Нагадаємо, у середині травня хорватський парламент ухвалив законопроект про приєднання до єдиної європейської валюти.