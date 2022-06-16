Зеленський: у світі немає лідерів, які поодинці можуть змусити РФ припинити війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що навряд чи у світі є лідер, який може змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну, повідомляє Новое время.

Відповідаючи на запитання журналістів під час спільної пресконференції з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії у четвер, 16 червня, Зеленський сказав:

"...Я не впевнений, що на сьогодні у світі є лідери, які можуть поодинці змусити Росію припинити війну. Тільки колективно, об'єднавшись. Це буде потужна сила, яка зупинить РФ".

Президент України зазначив, що, на його думку, Путін не готовий щось чути і «перебуває у стадії, коли ухвалює рішення, а потім із кимось говорить»:

"Мені здається, в такому порядку припинити війну або мати бажання припинити війну неможливо".

Еммануель Макрон під час брифінгу пояснив, що продовжував дзвонити російському диктатору Володимиру Путіну, щоб «підтримувати канал діалогу»:

«Ми вважаємо, що одного дня цей конфлікт має припинитися. І в цей момент мають бути переговори».

За словами французького лідера, він завжди інформував Володимира Зеленського про контекст діалогу з Путіним.

У четвер, 16 червня, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі приїхали в Україну вперше від початку повномастабного вторгнення Росії.