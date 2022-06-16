Гайдай: на хімзаводі "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються сотні мирних жителів

На хімзаводі Азот у Сєвєродонецьку залишаються сотні мирних жителів, які не можуть евакуюватися через безперервні обстріли, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у коментарі CNN.

"Вибратися звідти зараз неможливо. Я маю на увазі, що це фізично можливо, але дуже небезпечно через постійні обстріли та бої" , — сказав Гайдай.

За даними Гайдая, на заводі ховаються 568 людей, у тому числі 38 дітей. Він розповів, що влада намагалася переконати їх покинути завод минулого місяця, до того, як основні мости були зруйновані, але вони були переконані, що там безпечніше.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що у битві за Сєвєродонецьк багато в чому зараз вирішується доля Донбасу, бої за місто – одні з найважчих за всю війну. Глава держави зазначав, що ворог щодня втрачає близько 300 осіб особового складу.

13 червня окупанти знищили всі три мости, які вели до Сєверодонецька. Війська РФ контролюють 70-80% міста, а місцеві жителі перебувають у вкрай тяжких умовах.