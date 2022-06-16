Макрон: Путін не визнає поразку, наступні тижні будуть визначальними

Владімір Путін не готовий шукати компроміс щодо завершення воєнної кампанії проти України, але колись це станеться, повідомляє Європейська правда.

Про це президент Франції Емманюель Макрон розповів групі українських журналістів під час візиту до Києва.

Макрон наполіг, що прийнятні обриси перемоги України у війні має визначити українська сторона, і Захід у жодному разі не повинен на неї тиснути, але проблемою є те, щоби такий підсумок військової кампанії визнав також Путін.

Він припустив, що сторонам доведеться йти на компроміси, але утримався від прогнозів:

"Він (Путін) поки що не готовий на поступки. Але українці з таким героїзмом борються, і українці не готові не поступки... Тому момент, щоби говорити про компроміси, не настав".

Президент Франції, однак, очікує змін найближчим часом.

"Наступні кілька тижнів визначать, де є межа можливого" , – заявив він.

Також Емманюель Макрон наголосив, що Росія у будь-якому разі програє унаслідок розв’язаної Путіним війни.

"Я не знаю, яким буде кінець. Але можу сказати, що Путін допустився дуже фатальної поступки, опустив свою країну у історичну прірву" , – вважає президент Франції.

Раніше Макрон запевнив, що Україна сама визначатиме, на яких умовах буде встановлено мир з РФ.

Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України.

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