ОВА: у Запорізькій області сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт"

На хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області сталася пожежа, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області.

На місці події працюють відповідні служби, пожежники локалізують спалах складських приміщень площею 600 кв. м. Дані щодо постраждалих уточнюються".

У Запорізькій ОВА запевнили, що зараз ситуація контрольована. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для мешканців області нема.