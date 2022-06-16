Зеленський - про заклики Макрона "не принижувати Росію": ми пройшли це питання

Президент Володимир Зеленський заявив, що вони з французьким колегою Еммануелем Макроном обговорили та «пройшли» його слова про те, що Росію не потрібно «принижувати», повідомляє Новое время.

Відповідаючи на запитання журналістів під час спільної пресконференції з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії у Києві в четвер, 16 червня, Зеленський сказав:

«Після того висловлювання — чи прояву в медіа — ми обговорили це питання, ми його пройшли. Я вважаю, що те, що сьогодні президент Макрон та [інші колеги] відкрито підтримали Україну і наше кандидатство — це великий результат. І я дуже вдячний… Дуже радий, що перед лицем нашої країни присутні лідери, які одноголосно підтримали наше кандидатство. Це історичний результат для нашої країни».

Еммануель Макрон раніше заявляв, що владі України доведеться вести переговори з РФ, і пропонував піти на поступки щодо суверенітету України, щоб "зберегти обличчя" російському диктатору Володимиру Путіну.

Після слів Макрона про «приниження Росії» Зеленський казав:

«Я не зовсім розумію, що таке „приниження Росії“… Ми говоримо про те, всі ці роки — понад вісім років — вони вбивають наших людей?.. Про яке приниження ми говоримо? Я навіть не вважаю, що Україну принижують, бо це слабка позиція. Нас ніхто не принижує, нас вбивають. Тому ми у відповідь теж не будемо нікого принижувати — ми відповідатимемо тим самим інструментом».

У четвер, 16 червня, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі приїхали в Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії.