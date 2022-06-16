NOS: Єврокомісія підтримає кандидатство для України та Молдови, а Грузії відмовить

У своєму висновку щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС Європейська комісія рекомендуватиме його для України і Молдови, висунувши щодо останньої додаткові вимоги, а Грузії – відмовить, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS із посиланням на "надійне джерело".

Зазначається, що у своєму висновку Єврокомісія рекомендуватиме Україні статус кандидата, але з умовами для початку переговорів про вступ – ідеться зокрема про забезпечення верховенства права і боротьбу з корупцією.

"Схоже, що цей проміжний крок є реверансом у бік таких країн, як Нідерланди, які вважають, що Україна далека від готовності до статусу кандидата на вступ" , – зазначає видання.

Водночас надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС – це політичний сигнал, який хоче надіслати Києву більшість держав-членів, додає NOS.

Також кандидатський статус буде рекомендований для Молдови, але щодо неї буде висунуто ще більше вимог для початку переговорів про вступ.

Що ж стосується Грузії, то Єврокомісія рекомендуватиме не надавати країні такого статусу до виконання "довгого переліку вимог".

Як повідомлялося, лідери ключових держав ЄС ухвалили рішення про те, щоби надати Україні статус кандидата без додаткових умов, але потім висувати умови щодо реформ на усіх наступних етапах.