Макрон підтвердив наявність домовленості не постачати Україні танки та літаки

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що країни Заходу принципово не постачають Україні штурмову авіацію та танки, повідомляє Новое время.

Як повідомляє кореспондентка НВ, під час зустрічі з групою українських журналістів у четвер, 16 червня, у французького лідера запитали, чи існує на Заході негласна домовленість щодо обмежень на постачання сучасних танків Україні.

«Ви кажете про неофіційну домовленість, але це майже офіційна позиція партнерів по НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією. Тому певний вид озброєння, як, наприклад, штурмові літаки чи танки, було домовлено не постачати, і президент Зеленський в курсі”, - відповів Макрон.

Він додав, що Франція переважно постачає Україні боєприпаси та бронетехніку, а також передала 12 САУ Caesar. У відповідь на прохання президента Володимира Зеленського Франція відправить в Україну ще шість Caesar.

26 травня Die Zeit із посиланням на джерела повідомило, що між країнами НАТО існують неформальні домовленості утримуватися від постачання в Україну певного озброєння, зокрема бойових літаків і танків. Цю інформацію спростовували, зокрема, Чехія та Велика Британія.

Про ймовірну негласну заборону на постачання танків 10 червня повідомив також Spiegel. За інформацією видання, влада Німеччини не дозволила Іспанії передати Україні важке озброєння німецького виробництва - 40 бойових танків Leopard-2.