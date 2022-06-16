Лавров стверджує, що Росія не вторгалася до України

Голова МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що Росія не вторгалася в Україну, повідомляє Українська правда.

Про це Лавров розповiв в інтерв’ю ВВС у кулуарах Петербурзького економічного форуму.

"Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну до НАТО".

Кореспондент ВВС попросив Лаврова прокоментувати слова верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет про те, що у селі Ягідне на Чернігівщині російські військові 28 днів утримували 360 осіб, зокрема 74 дитини та п'ять осіб з інвалідністю, у підвалі школи без туалету та майже без води, 10 людей похилого віку померли.

"Ви знаєте, на жаль, і міжнародні чиновники, включно з верховним комісаром з прав людини, включно з, на превеликий мій жаль, генеральним секретарем ООН та багатьма іншими представниками Організації Об'єднаних націй, зазнають тиску Заходу. І дуже часто виступають рупором тих фейкових новин, які поширює Захід" , - відповів Лавров.

"Тобто, виходить, Росія знову біла та пухнаста?" - запитав журналіст.