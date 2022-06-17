WP: у США розслідують, як американські чіпи опинилися у військовій техніці РФ

Федеральне бюро розслідувань США почало вивчати, як комп’ютерні чіпи американських технологічних компаній опинилися в російському військовому обладнанні, вилученому в Україні. ﻿﻿ Про це пише The Washington Post, повідомляє Українська правда.

Зокрема, федеральні агенти почали опитувати американські технологічні компанії.

За словами джерел, агенти Мінторгівлі США, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з ФБР, відвідуючи компанії, щоб запитати про західні чіпи та компоненти, знайдені в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях.

Співрозмовники видання заявляють, що мають на меті "відстежити цей процес аж до американського постачальника", щоб визначити, "як він потрапив у цю систему озброєння".

Відзначається, що те, що чіп певної компанії потрапив до російського озброєння не означає, що щодо цієї компанії почали розслідування, але в США "розпочали розслідування щодо того, як чіп цієї компанії потрапив у цю систему".

Незрозуміло, про які саме компоненти йдеться. Але слідчі з різних країн виявили західну електроніку в російській зброї, яку вона використовує в боях в Україні.

За даними Conflict Armament Research, багато з цих компонентів були виготовлені до того як РФ анексувала Крим у 2014 році, але інші були виготовлені в 2020 році.

Серед питань, які ставлять агенти ФБР: чи продавали технологічні компанії свою продукцію певному списку компаній, включаючи посередників, які могли бути залучені в ланцюжок поставок.

CAR направила слідчих в Україну для перевірки російського озброєння та комунікаційного обладнання та повідомила про виявлення компонентів від 70 компаній, що базуються в США та Європі.

Вони знайшли частини у військових радіостанціях, системах повітряно-десантної оборони та в залишках крилатих ракет, які українці знайшли у різних містах і селах.

CAR наразі відмовляється називати західні компанії, але маркування на двох чіпах іноземного виробництва, які досліджував Spleeters, показало, що вони були виготовлені у 2019 році.

Це важливо, бо це показує, що навіть після того, як Росія захопила Крим і був прийнятий проти неї перший пакет санкцій, вона все одно зуміла придбати критично важливі технології, важливі компоненти для важливих частин обладнання, які вони зараз використовують проти України.

На чіпах, знайдених у двох російських військових радіоприймачах в Луганській області, було подряпано деякі ідентифікаційні знаки, що свідчить про те, що хтось "хотів ускладнити з’ясування того, хто брав участь у ланцюжку поставок".

Команда з окремої британської групи (Royal United Services Institute) виявила в обладнанні для радіозаглушення комп’ютерні чіпи від десятка американських компаній, включаючи Intel, Analog Devices, Texas Instruments і Onsemi.

Пристрій також містив компоненти від півдюжини виробників чіпів у Європі, Японії та Тайвані.