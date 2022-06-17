Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність поїхати в Росію. Такий візит може відбутися "лише за попередніх умов". Про це він заявив в інтерв'ю французькому телеканалу TF1, повідомляє Новое время.

"Хтось не розуміє, чому я продовжую говорити з Путіним. Я робив це, тому що вбачаю в цьому роль Франції. Візит до Росії? Для цього потрібні попередні умови, а отже, жести з боку Путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України і за умови, що це матиме користь" , — зазначив Макрон.

Він уточнив, що згадані ним умови на сьогодні не виконані.

Також Макрон заявив, що його відносини з Володимиром Зеленським не погіршились через контакти з російською стороною.