ISW: Окупанти хочуть відрізати шляхи до Лисичанська

За даними Інституту вивчення війни (ISW), окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Одночасно вони намагаються відрізати наземні шляхи постачання, які забезпечують допомогою Лисичанськ, повідомляє Новое время.

Аналітики звертають увагу на слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що росіяни одночасно атакують на дев’яти напрямках.

Крім того, у звіті згадується заява заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова про зміну тактики росіян: вони використовують невеликі штурмові групи замість повноцінних батальйонно-тактичних груп.

Водночас українські сили, ймовірно, відновили контрнаступальну операцію на захід і північний захід від Ізюма. За оцінкою аналітиків ISW, її метою можуть бути наземні шляхи постачання, які росіяни використовують для забезпечення окупаційних військ в районі Ізюма і лиману.

У звіті також повідомляється, що вибух у Чорнобаївці, внаслідок якого загинули мирні жителі, могли влаштувати росіяни, щоб налаштувати місцеве населення проти ЗСУ.

Зазначається, що окупанти можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором біля Херсона, щоб перешкодити підтримці населення українських контрнаступальних операцій.