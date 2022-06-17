Держдеп: Китай продовжує стояти на боці РФ у війні проти Україні

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Китай продовжує стояти на боці РФ після повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому, Пекін заявляв про намір зберігати нейтралітет, повідомляє Новое время.

"Попри те, що ми чуємо від Китаю про його позицію уявного нейтралітету, він все ж таки зробив свій вибір" , — сказав він.

За словами Прайса, Китай обирає залишатися на боці Росії попри звірства, насильства та вбивства мирних людей російськими військами, а також попри виклики глобальній продовольчій безпеці.

"Китай продовжує повторювати російську пропаганду, що дуже тривожно" , — зауважив він.

Речник Держдепу також задав телефонну розмову Сі Цзіньпіна й російського диктатора Володимира Путіна, що відбулася напередодні.