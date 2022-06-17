Чи втрачають ФОПи страховий стаж у разі несплати ЄСВ під час війни: роз'яснення ПФУ

Право не сплачувати ЄСВ під час воєнного стану не передбачає зарахування відповідних періодів роботи до страхового стажу. Відтак це може відобразитися на розмірі майбутньої пенсії, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в роз'ясненні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, у зв’язку з дією воєнного стану фізичним особам-підприємцям, а також членам фермерських господарств надане право тимчасово, у період з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану, не нараховувати та не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Такий крок застосований задля зменшення фінансового навантаження на підприємців та стимулювання їх до продовження діяльності, необхідної для країни в складних умовах війни.

"Однак, приймаючи рішення щодо використання наданої державою можливості впродовж певного часу не сплачувати єдиний внесок, необхідно пам’ятати, що відповідні періоди роботи не будуть зараховані до страхового стажу для призначення пенсії в майбутньому" , - йдеться в роз'ясненні.

У ПФУ нагадали, що відповідно до вимог чинного законодавства, до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди діяльності, за які повністю сплачені страхові внески. Розмір щомісячного внеску не має бути меншим за встановлений законом мінімальний (з 1 січня 2022 року - 1430 грн).

Нагадаємо, у березні наймані працівники та ФОПи з постраждалих від війни областей могли отримати 6500 гривень компенсації за втрати від війни.