Генштабу: війська РФ зосереджують сили для наступу на Слов'янськ

На Слов’янському напрямку росіяни намагаються взяти під повний контроль Богородичне, але українські воїни успішно відбили штурм. Про це, посилаючись на Генштаб ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Окупанти зосереджують зусилля на наступі на Слов’янськ. Ведуть розвідку боєм у районі Краснопілля, бій триває. Намагаючись створити умови для розвитку наступу на Слов’янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля.

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля ЗС Білорусі зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує демонстративні дії, обстрілював з артилерії підрозділи Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні рубежів, недопущенні виходу наших сил оборони на кордон та в тил угруповання військ на Слов’янському напрямку. Ворог намагався провести розвідку боєм у районі Кочубіївки. Наші воїни відповіли влучним вогнем і ворог відійшов.

На Лиманському напрямку активних дій противник не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив зі ствольної та реактивної артилерії по наших підрозділах. Завдали авіаудару по Устинівці. Тривають бойові дії за повний контроль над Сєвєродонецьком. Противник переміщує на напрямок додаткові підрозділи реактивної артилерії.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили штурм у напрямку Золотого. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активного наступу противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Побєди.

На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та РСЗВ в районах населених пунктів Кульбакіно, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В його акваторії перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".