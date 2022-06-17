Зеленський підписав закон про штрафи за вивезення валюти за кордон
Зеленський підписав закон про штрафи за порушення вивезення валюти за кордон. Документ встановлює штрафи за недекларування валюти та можливість укладання мирної угоди. У деяких випадках іноземна валюта може бути конфіскована на митниці, повідомляє UBR.
Проект встановлює адміністративну відповідальність за недекларування валютних цінностей у сумі понад 10 000 євро на особу. За це порушення передбачається відповідальність у вигляді штрафу розміром 20% суми, що перевищує дозволену для вивезення без декларування суму.
У той самий час сплата штрафу як така не буде підставою пропустити через митний кордон валюту без документів (довідки).
Як раніше пояснив голова податкового комітету Данило Гетьманцев, 20% штрафу застосовуватиметься "виключно у разі недотримання встановленої форми декларування валюти". Якщо ж гроші переміщуватимуться з приховуванням або поза митним контролем, то власнику доведеться сплатити штраф у розмірі 100% вартості з конфіскацією всієї суми валюти.
Водночас закон передбачає укладання мирної угоди з митницею. І тут порушник зобов'язаний сплатити повну суму штрафу протягом 30 днів. Тоді митний орган припиняє провадження у справі про порушення митних правил.