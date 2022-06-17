Сотні українських біженців в Англії стали бездомними
Понад 600 сімей з України, які знайшли під час війни тимчасовий притулок в Англії, або визнані бездомними, або їм загрожує небезпека стати такими, повідомляє Корреспондент.
Як зазначили в британському уряді, загалом 660 українських домогосподарств зіткнулися з такою ситуацією, перебуваючи у Великій Британії. У 480 із них є діти.
"Цифри не відображають справжній масштаб, тому що понад чверть місцевої влади не надали даних", - уточнили в уряді.
Серед причин, через які українцям нема де жити в Англії:
"їхнє житло стало недоступним або не вдалося домовитися про їхнє розміщення".
"Переважна більшість людей добре приживаються, але в меншості випадків, коли сім'ї або їх спонсор розривають відносини, влада зобов'язана стежити за тим, щоб приїжджі не залишалися без даху над головою. Влада також може допомогти з пошуком нового спонсора", - сказав представник уряду.
З початку повномасштабної війни до Великої Британії прибуло понад 77 200 українців. Вони отримують підтримку у рамках програми Homes for Ukraine.
Її учасники отримують право перебувати у Великій Британії протягом 3 років, їм надають житло в країні на шість місяців (це може бути як будинок спонсора, так і житло у його власності), а також соціальні пільги, доступ до медичного обслуговування, освіти та право працювати у Великій Британії.