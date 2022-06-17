Португалія готова навчати українських солдатів, але зброї не дасть

Міністр оборони Португалії Елена Каррейрас повідомила, що країна готова навчати українських військовослужбовців, але питання щодо надсилання додаткових військових матеріалів чи озброєння не обговорюється, повідомляє Ділова столиця.

За словами чиновниці, обговорюється питання "навчання українських солдатів та збройних сил у Португалії".

"Наприклад, маневрування танками "Leoaprd", "техніки, яка у них є і для якої їм потрібно навчати своїх солдатів. У нас вже є оцінка того типу навчання, який ми можемо запропонувати" , — сказала вона.

Проте Каррейрас додала, що "конкретного запиту" від української влади поки не було, але існує думка, що така потреба виникне у майбутньому.

"Якщо буде рішення України – а ми завжди працюємо у цьому напрямку, тобто ми реагуємо відповідно до потреб України – це навчання може бути надано одразу" , – сказала вона.

Раніше Португалія взяла зобов'язання надати Україні до 250 мільйонів євро (7,8 мільярда гривень) фінансової підтримки. Меморандум щодо цього підписали в Києві 21 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр Португалії Антоніу Кошта.