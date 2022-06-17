ОГП: понад 900 дітей постраждали в Україні через агресію РФ

В Україні понад 900 дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За офіційною інформацією станом на ранок 17 червня 322 дитини загинуло та понад 581 поранено. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років, та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами РФ Маріуполя в період з березня по травень.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти, з них 209 зруйновано повністю.