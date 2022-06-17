ОГП: понад 900 дітей постраждали в Україні через агресію РФ
В Україні понад 900 дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За офіційною інформацією станом на ранок 17 червня 322 дитини загинуло та понад 581 поранено. Дані уточнюються.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.
У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років, та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами РФ Маріуполя в період з березня по травень.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти, з них 209 зруйновано повністю.