Ситуація в областях: росіяни обстрілюють схід і південь України – багато жертв і руйнувань

Згідно з даними обласних військових адміністрацій російські війська продовжують обстрілювати Донецьку, Луганську та Харківську області, вранці завдали ракетних ударів по Миколаєву, повідомляє Українська правда.

У Запорізькій області ввечері 16 червня сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи. Горіли складські приміщення заводу на загальній площі 800 кв. м. Пожежу загасили. Хімічної загрози для населення міста та області наразі немає. Постраждалих немає.

Сумська область: ніч минула неспокійно – були мінометні обстріли кордону. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

На Дніпропетровщині пізно ввечері 16 червня ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Ніхто не постраждав. Вночі була одна повітряна тривога. На ранок спокійно.

Харківщина: ніч знову із обстрілами, зокрема крайнього північного району Харкова. Постраждалих немає. По області окупанти наносили удари по Чугуївському, Харківському районах і Золочівській громаді. Горіли господарча споруда, гараж, автомобіль, а також трава на відкритій території. На Ізюмському напрямку тривають бої. Загалом протягом доби один постраждалий, в Ізюмському районі.

На Луганщині тривають постійні артобстріли Сєвєродонецька та Лисичанська. Окупанти завдали ракетного авіаудару по будинку культури, де переховувалися жителі Лисичанська, троє людей загинуло, семеро – госпіталізовані. Авіаатакою росіян знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також перебували люди. Від обстрілів на вулиці загинув місцевий мешканець. Також стало відомо про 2 загиблих у старих районах. В Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському – 18 будинків, у Врубівці – сім. Багато пошкоджень в селищі Синецький під Сєвєродонецьком. Росіяни продовжують нищити інфраструктуру регіону. Загалом по області 8 загиблих та 8 поранених серед цивільних.

Донецьку область окупанти продовжують обстрілювати зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град". Також були удари ракетами Х-22, Х-59МК. В епіцентрі обстрілів ­– Авдіївка, смт. Нью-Йорк, Торецьк, Красногорівка, с. Новоукраїнка, с. Неліпівка, смт. Курдюмівка, смт. Очеретине. Пошкоджено 29 об’єктів: 20 житлових будинків, центр дитячої творчості, приміщення виправної колонії, шахта, амбулаторія, санаторій-профілакторій, підприємство. Один цивільний загинув, двоє постраждали.

Миколаївщина: вранці 17 червня по Миколаєву росіяни завдали декілька ракетних ударів. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, одна людина загинула, 6 поранені, серед яких дитина. Наразі ведуться рятувальні роботи. Інформація уточнюється.

Також зранку окупанти обстріляли Широківську громаду, тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Миколаївський район: о 20:00 16 червня росіяни обстріляли село Парутине Куцурубської громади, двоє людей отримали поранення. Інформація про пошкодження та руйнації уточнюється. Також обстрілів зазнало с. Шевченкове Шевченківської громади, внаслідок чого зайнялися три господарчі будівлі. Деталі щодо наслідків з’ясовуються.

У Херсонській області стабільно напруженою залишається ситуація в окупованих населених пунктах всього Бериславського району. Постійні бойові дії, мародерства, вбивства та поранення мирних жителів, розтрощені будинки, знищена соціальна інфраструктура, заміновані поля, дороги, мости – такі наслідки у більшості сіл Високопільської, Нововоронцовської, Калинівської, Великоолександрівської та інших громад.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Київській та Житомирській областях.