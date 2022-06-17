У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 17 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 32150 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1456 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3563 (+18) од,
- артилерійських систем – 734 (+5) од,
- РСЗВ - 233 (+3) од,
- засобів ППО - 97 (+0) од,
- літаків – 215 (+2) од,
- гелікоптерів – 180 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 593 (+2),
- крилатих ракет - 129 (+0),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2496 (+2) од,
- спеціальної техніки - 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.