Шольц, Макрон і Драгі просили Зеленського відновити переговори з Путіним, - Die Welt

Видання Die Welt повідомляє, що під час візиту в Україну лідери Німеччини, Франції та Італії "за закритими дверима" просили президента Володимира Зеленського провести переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Видання пише, що перебуваючи з візитом у Києві, Олаф Шольц, Еммануель Макрон і Маріо Драгі виступили за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

"Натомість глави держав і урядів "за закритими дверима", швидше за все, переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним" , - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Макрон заявив, що серед країн Заходу є домовленість не постачати Україні танки і штурмові літаки, щоб не вступати в конфронтацію з Росією.

Крім того, Зеленський вважає, що заклики французького президента не принижувати Росію - вже пройдене питання.