Британська розвідка: 15 тисяч мільйонерів намагаються виїхати з Росії

У щоденному зведенні британської розвідки йдеться, що серед російської бізнес-еліти та олігархічної спільноти посилюється скептицизм щодо війни проти України, повідомляє Українська правда.

"Міграційні заявки дають привід припускати, що 15 000 російських мільйонерів, ймовірно, вже намагаються залишити країну. Мотиви, швидше за все, включають як особисте неприйняття вторгнення, так і намір уникнути фінансових наслідків санкцій, накладених на Росію. Якщо цей результат продовжиться, він посилить. довгострокові збитки, заподіяні війною економіці Росії" , - йдеться у повідомленні .

Також зазначається, що хоча більшість росіян заявляють соціологам, що підтримують спецоперацію, частина населення як активно, так і пасивно демонструє свою незгоду.

"Легіон "Свобода Росії", набраний з росіян, майже напевно брав участь у бойових діях разом з українськими військовими. Деякі високопоставлені російські чиновники, швидше за все, відсунуті на другий план після критики війни" , - йдеться у заяві .

Щодо ситуації на фронті повідомляється, що за останні 24 години російські сили, ймовірно, продовжували спроби набрати обертів на напрямі Попасної, звідки вони намагаються оточити східний котел з півдня.

