Кабмін дозволив розмитнити російські товари, ввезені до війни

Уряд дозволив розмитнення товарів, ввезених з території рф, якщо вони були ввезені до 24 лютого 2022 року.

"Товари, переміщення яких територією Російської Федерації здійснено транзитом, та товари, ввезені з Російської Федерації, у тому числі товари походженням з третіх країн, можуть бути поміщені в митний режим імпорту, якщо їх ввезення в Україну здійснено до 24 лютого 2022 р. включно."

Про це йдеться у постанові № 688 від 14 червня 2022 року.