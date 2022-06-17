ВМС: ЗСУ уразили російський буксир "Василь Бех" (Оновлено)

ВМС ЗСУ заявили про ураження російського буксира "Василь Бех" із ЗРК "ТОР" на борту. Про це йдеться на сторінці ВМС у Facebook﻿.

"В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "Василь Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту" , - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію, повідомляє﻿ ОК "Південь".

Зазначимо, буксир "Василь Бех" був прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році.