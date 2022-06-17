Данія готова підтримати кандидатство Україні на вступ до ЄС

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофорд заявив, що уряд країни готовий підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, повідомляє Українська правда.

"Якщо Єврокомісія вирішить, що Україна готова набути статусу кандидата, то це теж те, що ми можемо підтримати" , - сказав Кофод.

Він зробив заяву в четвер після того, як лідер Франції, Німеччини та Італії в Києві заявили про підтримку надання Україні статусу кандидата.

Перш ніж прем'єр-міністр Метте Фредеріксен вирушить до Брюсселя на саміт ЄС, щоб підтримати рішення, вона має отримати мандат у парламенті.

Кофод додав, що, якщо країна стає кандидатом, це не означає, що шлях до членства короткий чи легкий.

"Також важливо сказати, що має пройти довгий шлях. Це стосується всіх кандидатів, вони мають відповідати Копенгагенським критеріям" , — сказав Кофод.

Копенгагенські критерії стосуються, серед іншого, демократії, верховенства закону та прав людини.