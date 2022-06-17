Гайдай: евакуація із сєвєродонецького "Азоту" неможлива

Провести евакуацію із заводу "Азот" у Сєвєродонецьку неможливо через постійні обстріли. Про це повідомив﻿ начальник ОВА Сергій Гайдай.

"Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті знаходиться 568 людей, зокрема 38 дітей" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Він додав, що людям пропонували евакуюватись ще минулого місяця, однак вони відмовились. Наразі вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.