Гайдай: евакуація із сєвєродонецького "Азоту" неможлива
Провести евакуацію із заводу "Азот" у Сєвєродонецьку неможливо через постійні обстріли. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Гайдай.
"Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті знаходиться 568 людей, зокрема 38 дітей", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що людям пропонували евакуюватись ще минулого місяця, однак вони відмовились. Наразі вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.
"Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є", - наголосив Гайдай.