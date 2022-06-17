Україна отримала перший транш з адмінрахунку МВФ

До держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів (еквівалент 773 млн доларів США) кредиту від Канади. Це - перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в прес-службі Мінфіну, залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Строк погашення кредиту - 10 років, процентна ставка - 1,69% річних.

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків, повідомили в Мінфіні.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).