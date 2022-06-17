У Білорусі почали розсилати повістки - вчать населення мобілізуватися

У Гомельській області Білорусі з 22 червня по 1 липня відбуватимуться планові навчання з військовими комісаріатами, повідомляє Ділова столиця.

Йдеться про "планові" мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами та організаціями Збройних Сил, що дислокуються на території регіону, з метою підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навичок військовозобов'язаних. Збори акумулюють усі райони області.

Раніше президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача та доручив перевірити готовність до можливого нового вторгнення з території Білорусі у чотирьох областях.