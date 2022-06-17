ДСНС повідомили деталі ракетного удару по Миколаєву
Російські війська сьогодні вранці завдали ракетного удару по спальному району Миколаєва, є жертви. Про це повідомили у ДСНС.
"Близько 7:00 у житловий квартал одного з районів міста влучили ракети. “Демілітаризовані” п'ять житлових будинків, з них чотири п'ятиповерхові та один двоповерховий. Тут, в результаті потрапляння боєприпасів та їх уламків сталися численні пошкодження - вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, у двох квартирах в різних будівлях виникли пожежі", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники деблокували постраждалих і ліквідували пожежі, додали в ДСНС.
Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури.
Внаслідок ракетного удару по місту загинули двоє людей, ще 20 було поранено, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.