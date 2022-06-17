Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Президента Європейської комісії оголосила, що ЄК офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський союз. Також пропонується надати такий статус і Молдові, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і по-друге - надати статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ" , - сказала фон дер Ляєн.

Варто підкреслити, що Євросоюз вперше в історії дав "зелене світло" для євроінтеграції країні, де триває війна та є тимчасово окуповані території.

Окрім рекомендацій тепер Україна отримає вимоги, які має виконати у майбутньому. Зокрема, вони стосуються принципу верховенства закону, системи юстиції та боротьби з корупцією.

Таким чином, ці рекомендації ЄК будуть представлені лідерам Євросоюзу для ухвалення політичного рішення. Їх тепер мають затвердити лідери ЄС на саміті, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі.