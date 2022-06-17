Нікіфоров: Шольц, Макрон та Драгі не "схиляли" Зеленського до переговорів з РФ

На зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції, Італії, Німеччини та Румунії у четвер йшлося про те, що тільки Україна самостійно може визначати час та умови переговорів із Російською Федерацією, повідомляє Укрінформ.

Іноземні партнери зацікавлені у найбільш вигідній переговорній позиції України, зазначив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

"Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин із Росією. До того ж наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала у найбільш вигідній переговорній позиції. Саме тому вони і надалі надаватимуть нам оборонну, економічну та політичну підтримку" , - прокоментував речник Президента поширену у ЗМІ інформацію про нібито намагання лідерів Франції, Німеччини та Італії переконати Зеленського відновити переговори з Росією.

Раніше у ЗМІ з посиланням на німецьку газету Die Welt з’явилася інформація, що під час перебування у Києві 16 червня канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Франції Еммануель Макрон за зачиненими дверима, ймовірно, намагалися переконати Володимира Зеленського розпочати переговори з Росією.