Єврокомісія назвала вимоги для вступу України в ЄС

Єврокомісія надала план, який треба виконати для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це написав﻿ керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС:

Ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.

Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF).

Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України.

Має запрацювати «антиолігархічний» закон.

Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством.

Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Остаточне рішення, чи надавати Україні статус кандидата, оголосить Європейська рада.