Єврокомісія назвала вимоги для вступу України в ЄС

Єврокомісія назвала вимоги для вступу України в ЄС
Фото: Pixabay

Єврокомісія надала план, який треба виконати для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Про це написав﻿ керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС:

  • Ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.
  • Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
  • Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.
  • Забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF).
  • Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України.
  • Має запрацювати «антиолігархічний» закон.
  • Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством.
  • Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Остаточне рішення, чи надавати Україні статус кандидата, оголосить Європейська рада.

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