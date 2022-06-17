Зеленський: Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ

Україна запроваджує візовий режим для громадян Російської Федерації. Кабмін має ухвалити це рішення сьогодні, повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України" , - йдеться в повідомленні.

Йдеться про Постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Згідно із запланованим рішенням Кабміну, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ.