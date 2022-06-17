Зеленський: Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ
Україна запроваджує візовий режим для громадян Російської Федерації. Кабмін має ухвалити це рішення сьогодні, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України", - йдеться в повідомленні.
Йдеться про Постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".
Згідно із запланованим рішенням Кабміну, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ.