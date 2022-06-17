Валютний ринок в умовах війни: день 114-й

У п'ятницю, 17 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, в середу, 15 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився приблизно на третину порівняно з попереднім робочим днем і становить 160,91 млн доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 0,65 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 15 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 60,9 млн доларів: на 202,4 млн доларів було подано заявок на покупку та на 141,5 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,7804 гривень, а продають по 31,0882 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків в НБУ станом на ранок 17 червня зріс на 2930,8 млн. і склав 62619,2 млн. гривень.

Курс готівкового долара у п'ятницю залишився практично на тому ж рівні, що й у четвер. Зокрема, у столиці сьогодні оптові обмінні пункти продають готівкового американця по 35,70-35,80 гривень. По обласних центрах та інших великих містах коливання цінника за останню добу – близько 10 копійок, що дозволяє говорити про стабільність на готівковому валютному ринку.

Євро на FOREX учора в другій половині дня різко пішло вгору і надвечір досягло позначки 1,0601 долара. Зростання за добу склало понад 220 пунктів. Причиною стало чергове ослаблення долара після публікації даних, що свідчать про проблеми американської економіки. Сьогодні євро частково скоректувало своє зростання, опустившись до позначки 1,0494 долара, а потім знову пішло вгору і зараз торгується в діапазоні 1,05-1,0530 долара. Ціна готівкового євро в Україні зросла дуже неістотно. Зокрема, у Києві євро сьогодні продають по 37,70-37,80 гривень – на 5 копійок дорожче, ніж учора.

На криптовалютному ринку зберігається найвища волатильність. Коливання ціни біткоїна в останню добу відбуваються в межах 20200-21500 $ за монету. До моменту написання статті його ціна на популярній біржі Binance складає 21115 $. Інтерес до покупок біткоїна в районі 20000 $ зберігається на високому рівні.