Інфляція в єврозоні у травні досягла рекордних 8,1%

За даними Статистичного управління ЄС, у травні інфляція в єврозоні прискорилася до рекордно високого рівня – споживчі ціни в єврозоні підскочили на 8,1% у річному обчисленні (проти 7,4% у квітні), повідомляє Економічна правда.

При цьому остаточні дані співпали із попередніми.

Прискорення було викликане подорожчанням продуктами харчування та енергоносіями після того, як вторгнення Росії в Україну призвело до зростання цін на сировинні товари.

Таким чином, інфляція перевищує цільовий показник ЄЦБ, що становить 2% більш ніж у чотири рази. ЄЦБ зберіг ключові відсоткові ставки за підсумками засідання, що пройшло минулого тижня, і заявив про намір підняти їх на 25 базисних пунктів у липні.

Повідомляється, що продукти харчування, алкоголь та тютюн зросли у ціні на 7,5%, промислові товари – на 4,2%, послуги – на 3,5%.