Гайдай: у Сєвєродонецьку тривають важкі бої
Важкі бої тривають у Сєвєродонецьку, а також у районах Тошківки та Золотого. Окупанти обстрілюють Лисичанськ.
Про ситуацію в Луганській області повідомив начальник ОВА Сергій Гайдай.
У Сєвєродонецьку йдуть бої, однак місто не захоплене. У Лисичанську потужні обстріли, є багато загиблих. Зокрема тільки вчора окупанти завдали авіаудар по будинку, де від обстрілів ховались люди.
Гайдай додав, що триває "тиха" евакуація населення в безпечні регіони України.
"Ми вже розуміємо, що анонсувати (евакуацію - ред.) не можна, бо росіяни одразу розстрілюють місця збору або гуманітарні центри, тому евакуацію проводимо тихо", - розповів Гайдай.