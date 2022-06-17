Гайдай: у Сєвєродонецьку тривають важкі бої

Важкі бої тривають у Сєвєродонецьку, а також у районах Тошківки та Золотого. Окупанти обстрілюють Лисичанськ.

Про ситуацію в Луганській області повідомив﻿ начальник ОВА Сергій Гайдай.

У Сєвєродонецьку йдуть бої, однак місто не захоплене. У Лисичанську потужні обстріли, є багато загиблих. Зокрема тільки вчора окупанти завдали авіаудар по будинку, де від обстрілів ховались люди.

Гайдай додав, що триває "тиха" евакуація населення в безпечні регіони України.